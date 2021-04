Apple lance iOS 14.5 : quelles nouveautés pour les utilisateurs d'iPhone ?

publié le 26/04/2021 à 20:38

Rarement le déploiement d'une mise à jour du logiciel de l'iPhone avait été si attendu. Apple a publié ce lundi 26 avril la version 14.5 d'iOS, le système d'exploitation des fameux smartphones. Attendue depuis plusieurs semaines, elle apporte tout un lot d'améliorations dans le fonctionnement des iPhone et un tournant majeur pour la protection de la vie privée et le monde de la publicité mobile, que nous vous expliquons plus en détail dans cet article.

Tous les iPhone compatibles avec iOS 14 sont évidemment éligibles à cette mise à jour. Cela concerne tous les modèles lancés depuis l'iPhone 6s jusqu'aux iPhone 12, les derniers-nés d'Apple.

Pas d'inquiétude si votre iPhone ne vous propose pas la notification de mise à jour dès ce soir. Le déploiement peut prendre plusieurs heures. Il est de toute façon plutôt conseillé de ne pas l'installer dans un premier temps car la première version est parfois accompagnée de bugs dans les applications le temps que les éditeurs les adaptent au nouveau système.

Autre conseil : avant de passer à l'installation, pensez à libérer de l'espace dans la mémoire de votre appareil et à sauvegarder vos données au cas où un problème surviendrait durant la configuration.

Tour d'horizon des principales nouveautés apportées par la mise à jour iOS 14.5 pour les utilisateurs d'iPhone.

1. Déverrouiller son iPhone en portant un masque

Problématique née avec la pandémie, le déverrouillage de l'iPhone avec un masque n'est pas chose aisée. Comme le masque empêche le système de reconnaissance faciale Face ID de scanner les traits du visage pour reconnaître le propriétaire de l'iPhone, il faut renseigner son code après plusieurs tentatives infructueuses ou baisser son masque pour permettre au système de fonctionner.

Pour assouplir cet usage central de millions d'utilisateurs d'iPhone, Apple a mis en place un système permettant de valider le déverrouillage du téléphone avec un masque en utilisant l'Apple Watch comme un tiers de confiance. Connectée à l'iPhone, la montre connectée doit être portée au poignet, protégée par un code secret et tourner sous le logiciel watchOS 7.4 au minimum pour que cette technique fonctionne.

2. De nouvelles voix pour Siri

La mise à jour permet de choisir de nouvelles voix pour l'assistant virtuel d'Apple. Il est possible de configurer Siri pour qu'il ne soit plus incarné par une femme par défaut dès le démarrage d'un nouvel appareil ou dans les réglages de Siri et de la Recherche.



À travers de changement, Apple souhaite offrir plus de liberté à ses clients. "Il s'agit d'une continuation de l'engagement de longue date d'Apple en faveur de la diversité et de l'inclusion et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons", nous a indiqué la marque.



Pour l'occasion, Apple lance quatre nouvelles voix anglophones de Siri (deux d'hommes et deux de femmes) et améliore la transcription vocale de l'assistant. Mais les utilisateurs français doivent se contenter pour l'instant des deux voix actuelles.

3. De nouveaux émojis pour le clavier de l'iPhone

Une constellation de plus de 200 nouveaux émojis validés par le consortium international Unicode fait son apparition sous iOS 14.5 pour ajouter au clavier de l'iPhone de nouvelles combinaisons de couples mixtes, un coeur en flamme, un visage enfumé, un coeur blessé, un homme donnant le biberon, une femme à barbe ou une seringue à vaccin.

De nouveaux emojis font leur apparition sur l'iPhone Crédit : Apple

4. Une meilleure protection de la vie privée

Apple met en place la fonctionnalité "App Track Transparency" annoncée depuis plusieurs mois afin de donner la possibilité à ses utilisateurs de choisir de partager leurs données avec les éditeurs d’application pour qu’on leur propose de la publicité ciblée par la suite.



Les développeurs d'applications doivent désormais demander l'autorisation pour suivre leur activité sur les applications et sur les sites Internet. Il est possible de désactiver ce suivi par défaut dans les paramètres de confidentialité du téléphone.

Avec iOS 14.5, les applications doivent demander l'autorisation pour suivre les utilisateus Crédit : Apple

Cette mesure est fortement désapprouvée par Facebook et les entreprises du monde de la publicité mobile qui redoutent de fortes pertes de revenus à la clé.

5. Mais aussi

Apple apporte aussi des améliorations à la marge pour améliorer ses différents services. La fonctionnalité "Annonce d'appels" met à contribution Siri pour annoncer les différentes réunions et conférences prévues dans l'agenda et suggérer par exemple le lancement d'un FaceTime avec les interlocuteurs à l'heure prévue.



L'application Rappels gagne en efficacité avec plus de possibilités pour trier les événements et de nouvelles options d'impression. Le service TV+ permet désormais de sauvegarder des épisodes à l'unité dans la bibliothèque pour les télécharger et les visionner hors-ligne. Enfin, Apple apporte enfin la prise en charge des manettes de consoles de dernière génération, la PS5. et la Xbox Series X, pour jouer sur l'iPhone.