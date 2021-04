Facebook permettra bientôt d'écouter des podcasts

publié le 20/04/2021 à 15:38

Vous allez bientôt pouvoir écouter des podcasts depuis l'application Facebook. Le géant des réseaux sociaux a annoncé lundi 19 avril une série de fonctionnalités basées sur l'audio appelées à intégrer la plateforme dans les prochaines semaines pour répondre à l'appétit croissant des internautes pour ce type de format depuis le début de la pandémie.

Dans les prochains mois, Facebook permettra d'écouter des podcasts sans quitter son interface mais aussi en arrière-plan. Un système de suggestion des podcasts sera aussi proposé en fonction des goûts des utilisateurs. Un moyen de pousser les internautes à passer davantage de temps dans la galaxie Facebook et d'augmenter les revenus publicitaires de l'entreprise.



"Plus de 170 millions de personnes sont déjà connectées à des centaines de milliers de pages Facebook sur des podcasts et plus de 35 millions sont membres de groupes de fans autour des podcasts - mais jusqu'à présent, vous deviez quitter l'appli Facebook pour écouter des épisodes", explique Facebook dans un communiqué. "Et parce qu'il reste difficile de découvrir des podcasts que vous aimez, nous vous aiderons à trouver facilement de nouveaux titres et épisodes en fonction de vos intérêts".

Dans une approche destinée à couper l'herbe sous le pied à l'application Clubhouse, Facebook va aussi permettre à ses utilisateurs de créer des salons audio dans lesquels ils pourront débattre de sujets thématiques avec des amis ou des membres du réseau social appartenant à un même groupe Facebook. Les conversations pourront ensuite être transformées en podcast que les créateurs pourront monétiser. Baptisée Live Audio, cette fonctionnalité est encore en phase de test.