Les magasins U spécialement aménagés pour les clients autistes

publié le 04/12/2019 à 15:30

L'autisme se caractérise parfois par une hyper-sensibilité sensorielle. Un son trop fort, une lumière trop intense, des couleurs trop vives ou un endroit trop fréquenté peuvent perturber les personnes atteintes et leur créer des crises d'angoisse. Afin d'apaiser ces personnes, de leur permettre de faire leurs courses dans de bonnes conditions, les magasins U ont pris une décision : aménager une fois par semaine une plage de deux heures de calme dans leurs supermarchés.

À partir du mardi 3 décembre, tous les mardis de 13h30 à 15h30, les clients autistes des magasins U pourront venir avec leurs proches faire leurs achats dans un environnement plus serein : pas de musique, peu de lumière artificielle et des caisses presque silencieuses.

Le projet est né au printemps à Thourotte, dans l'Oise, et la décision de l'étendre aux 1.600 magasins U -que ce soit les U Express, les Super U ou les Hyper U- de France a vite été prise.



L'enseigne n'a pas eu peur d'éventuelles pertes financières et a délibérément choisi le mardi puisque c'est "un jour sans grande affluence", a expliqué Thierry Desouches, porte-parole national de l'enseigne Système U, au Parisien. À l'exception des mardis 24 et 31 décembre évidemment, qui attireront forcément plus de monde : "Nos clients auront le droit aux heures calmes", a déclaré David Blaise, PDG du Super U de Thourotte.