Autisme : un médicament pour faciliter les interactions sociales chez l'enfant

C'est un espoir pour des dizaines de milliers de familles d'enfants autistes. La Provence fait la lumière sur un médicament, que l'on doit à un médecin marseillais, le professeur Ben Ari, un éminent neurobiologiste qui a voué sa vie à l'autisme.



Ses travaux ont permis de mettre au point un sirop qui, si les tests sont concluants, pourrait être commercialisé dès 2021. Une première mondiale. Attention, il ne s'agit pas là de guérir l'autisme, prévient ce matin le médecin, mais de le traiter et surtout de faciliter les interactions sociales chez l'enfant.

Il est crucial que le jeunes autistes aillent avec les autres enfants, poursuit-il. Et d'ajouter : si la prise de ce médicament permet d'avoir des enfants plus présents, alors ces derniers pourront s'insérer plus facilement, à l'école notamment.

Justement, seuls 20% des enfants autistes ont aujourd'hui accès à l'école. Et pourtant, pourtant voilà sans doute l'une des clés pour lutter contre l'autisme. La maman de Zidane, 11 ans, en sait quelque chose : dès sa naissance, confie-t-elle dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire, "j'ai su que quelque chose clochait".



"Je ne connaissais pas l'autisme et puis, comme il est né prématuré, tout le monde mettait son retard de langage là-dessus". Mais l'instinct maternel l'a poussé à voir plus loin, elle enchaîne les rendez-vous : ORL, pédiatres, spécialistes. C'est finalement 3 ans plus tard que le diagnostic est donné. À l'époque, Zidane fait ses premiers pas à l'école, aidé par une assistante de vie scolaire.



La première année a été très dure, mais Hakima, la maman, souligne l’investissement sans faille du corps enseignant qui l'a accueilli. "Ils ont toujours été là", explique-t-elle, "en me disant "on gère". Son institutrice m'a dit un jour : "Croyez en lui, il va aller loin"". Aujourd'hui, quelques années plus tard, Zidane s’apprête à entrer au collège, en sixième.

Les escrocs de l'autisme

Une chance que n'ont pas la plupart des enfants autistes. De quoi entretenir un peu plus le désarroi des parents. Résultat : certains en profitent, il s'agit d'escrocs, de charlatans. C'est la une du Parisien ce mardi 2 avril. Des livres, dont deux ont récemment été retirés de la vente par Amazon, prônait par exemple l'ingestion d'eau de javel pour soigner l'autisme. Il y a aussi ces vrais faux médecins, dont Estelle a fait l'expérience.



À l'époque, son fils Allan est hyper agressif, aucun médecin ne peut l'aider. À bout, elle tombe sur le nom d'une nutri-detoxicologue sur internet. "Tout vient du microbiote", assure la praticienne, "donc si on le soigne, on guérit l'autisme". La consultation est facturée 250 euros, l’ordonnance fait 6 pages : granulés, beurre de karité, lait de lin ou encore tisanes drainantes.



"J'ai dépensé 6.000 euros en compléments alimentaires", explique la maman d'Allan. "Une somme", dit-elle avec la rage, "qui aurait pu être utilisée pour des prises en charge plus bénéfique". C'est justement pour ça, pour alerter les famille, qu'elle témoigne.

Aujourd’hui, son fils Allan a 14 ans, il est suivi dans un institut médico-éducatif et n'est plus violent. Mieux encore : il devrait très bientôt commencer un stage en entreprise.