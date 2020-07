publié le 25/07/2020 à 08:46

Dans l'Est de la France, une usine automobile menace de mettre la clef sous la porte. 1.600 emplois sont menacés à Hambach en Moselle, le groupe automobile Daimler est en difficulté financière et souhaite vendre le site.

Un seul repreneur s'est positionné : un constructeur de 4x4. Pour les salariés, la pilule est difficile à avaler surtout qu'ils avaient accepté de baisser leurs salaires en 2016 en échange du maintien des emplois. Emmanuel Benner est le délégué syndical CFTC : "Bien sûr que l'on est en colère. Au moment où on allait commencé à produire les premières voitures, ils nous les retirent. Donc il faut que le successeur soit garanti aussi longtemps que si on fabriquait ces Mercedes. En dessous de huit ans, ce n'est pas la peine. Les gens avaient une visibilité, on ne l'a plus. Donc s'il y a un successeur, on est capables de le recevoir mais il faut aussi que Daimler assure aussi les garanties. La menace est dans les journaux : ils disent que si jamais cela n'abouti pas, ils peuvent fermer le site. La pression commence. On a toujours été une usine du groupe mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plus grand chose pour eux."

