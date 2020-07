Automobile : en bourse, Tesla explose les compteurs

publié le 17/07/2020 à 11:12

À la Une des Échos du vendredi 17 juillet, le phénomène Tesla, un ovni dans le monde de l’automobile.

Contrairement aux constructeurs historiques qui ont du mal à produire des voitures électriques, le Californien est tombé dans la technologie quand il était petit. Ces bolides fonctionnent exclusivement sur batterie et ils sont truffés de logiciels.

Ça ne fait pas de bruit et ça va vite, très vite. Et il n’y a pas que sur le bitume que Tesla va vite. En bourse aussi, il explose les compteurs. Début janvier, une action Tesla valait 430 dollars, en juin elle en valait 1.000, et hier, jeudi 16 juillet, le cours a franchi les 1.500 dollars avec une pointe à 1.800 dollars dans la journée.

Cette passion soudaine des investisseurs laisse les analystes financiers un peu perplexes. Même Elon Musk, le patron de Tesla, disait début mai que le cours de la bourse de sa société était trop élevé, depuis il a quasiment doublé.

Tesla vaut aujourd’hui plus en bourse que Toyota et Volkswagen réunis. Ces deux groupes sont les plus vendeurs d’automobiles au monde, plus de 10 millions chacun. Tesla, lui, n’a écoulé que 400.000 de ces berlines haut de gamme.