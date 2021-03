Les infos de 6h - Irak : "Faisons taire les armes", appelle le pape François

publié le 06/03/2021 à 06:51

Le pape François a entamé ce vendredi un voyage historique de quatre jours en Irak. Une visite au cours de laquelle le souverain pontife va encourager le dialogue interreligieux, apporter son soutien à un pays durement marqué par Daech et tendre la main aux Chiites. Le souverain pontife poursuit sa visite historique avec au programme une rencontre très symbolique.

Il doit s'entretenir ce samedi avec le grand ayatollah Ali al-Sistani, la plus haute autorité religieuse du pays. Vendredi, le pape a délivré un message de paix, dans ce pays ravagé par les guerres. "Faisons taire les armes, assez de violence. Assez d'extrémisme, de faction, d'intolérance", a-t-il déclaré.

"Qu'on laisse la place aux citoyens qui veulent construire ensemble dans ce pays, un dialogue franc, sincère et constructif", a ajouté le pape François. .

