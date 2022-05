Un très long calvaire. Une femme de 27 ans est restée bloquée 15 heures dans sa voiture après une sortie de route le vendredi 6 mai, près d'Arboras au nord-ouest de Montpellier.

Vers 22h, la jeune femme quitte la maison de ses parents et file dans la nuit. La petite route grimpe et elle rate un lacet, la voiture sort alors de la route et roule vers le fond du ravin. Des arbres finissent par la retenir et elle reste coincée toute la nuit et une partie de la matinée de vendredi. "Elle était incarcérée dans ce véhicule, parce que partiellement éjectée de ce véhicule avec les jambes qui étaient incarcérées sous le véhicule", explique le lieutenant en charge de la coordination des secours pour sauver la conductrice.

"Elle était consciente pendant toute la durée de l'intervention. Bien sûr, elle pu être soulagée par les médicaments qui lui ont été donnés, on peut comprendre que passer autant de temps sous un véhicule est à la fois stressant et douloureux", précise-t-il. L'endroit est désert, elle a dû crier à s'en casser la voix pour qu'un vigneron l'entende, la découvre et appelle les secours. "Il y a vraiment eu une bonne étoile qui a permis qu'elle soit localisée dans un endroit qui n'était pas si loin que ça du village". Elle ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres de la maison familiale où ses parents se sont inquiétés. Deux jours plus tard, elle est toujours hospitalisée.

À écouter également dans ce journal

