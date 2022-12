Vous saurez ce mercredi si votre train est annulé ce pour le week-end de Noël. En effet, vous recevrez un message en cas d'annulation de votre voyage.

Seulement 2 trains sur 3 en circulation, 1 sur 2 sur la ligne TGV nord et 3 sur 4 pour les Ouigo. Ainsi, 200.000 personnes ne pourront pas voyager ce week-end. C'est le cas de Pablo, qui devait aller rejoindre sa famille en Corrèze : "On n'a pas de train, on ne peut pas prendre l'avion, on a peut-être une alternative, c'est trouvé une voiture pour y aller, mais sous quelles conditions et à quel prix ? On se dit qu'on va peut-être passer Noël à deux".

Et de poursuivre : "C'est un peu dommage, on vit tous aux quatre coins de la France. C'est l'occasion de se réunir à Noël. Cela fait un peu mal au cœur d'apprendre que notre train est annulé. Pourquoi le 24 ? C'est une fête nationale, on a tous envie de retrouver nos familles."

La SNCF a annoncé une mesure exceptionnelle pour compenser les trajets annulés avec un remboursement à hauteur de 200%.

À écouter également dans ce journal

Ukraine - Volodymyr Zelensky va se rendre à Washington ce mercredi. Il s'agit du premier voyage hors de ses frontières pour le président ukrainien depuis le début de la guerre. Il va s'adresser au Congrès.

Réforme des retraites - Les français y sont de plus en plus opposés. C'est ce qui ressort du sondage BVA-Orange pour RTL. 57 % sont contre, c'est 4 points de plus qu'en septembre.

Loi immigration - Un titre spécifique pour les professionnels de santé va être créé. Ils bénéficieront ainsi d'un titre de séjour pluriannuel.

