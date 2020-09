publié le 04/09/2020 à 19:24

> Top 14 : "Il est vital que ça reparte", assure le président de la Ligue nationale de rugby Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 04/09/2020

Après être restés six mois à l'arrêt, le top 14 et la Pro D2 reprennent enfin, pour le plus grand bonheur des aficionados de rugby. Le 6 septembre, Clermont-Ferrand affrontera Toulouse, et la Rochelle recevra Toulon. Des matches pour lesquels la jauge a été levée à 10.000 spectateurs afin de sauver un secteur économique sinistré.

"Je suis à la fois soulagé de voir cette longue attente se terminer et nerveux car nous sommes sur la sellette chaque week-end", a expliqué Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby, sur l'antenne de RTL.

"Il est vital que ça reparte. Six mois sans que les enfants ne puissent se régaler de rugby, que les téléspectateurs ne voient pas de rugby à la télévision c'est trop", poursuit-il. C'est également indispensable pour la survie financière des club. (...) La billetterie représente entre 60 et 70% du budget des club".

Pour faire face à la crise, le rugby professionnel français espère de l'aide de l'État. "Nous avons proposé au gouvernement l'exonération de charges entre juin et novembre", conclut Paul Goze.