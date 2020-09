Argentine : une professeure d'université meurt pendant un cours sur Zoom

publié le 04/09/2020 à 22:23

Paola De Simone, professeure dans une université de Buenos Aires en Argentine depuis 15 ans, est morte ce mercredi 2 septembre en plein cours en ligne sur l'application Zoom. Positive à la Covid-19, elle se battait depuis plusieurs semaines contre la maladie.

Selon le journal local Clarin, Paola De Simone s'est évanouie alors qu'elle enseignait via la plateforme de vidéoconférence Zoom. Les étudiants qui participaient au cours lui ont alors demandé son adresse afin de lui envoyer des secours, mais la professeure s'est évanouie avant de pouvoir leur répondre. C'est son mari, médecin, qui l'a retrouvée morte à son retour du travail.

Paola De Simone avait expliqué quelques jours plus tôt sur Twitter qu'elle combattait le Covid-19 depuis un mois et que ses symptômes ne montraient aucun signe d'atténuation. "C'est très compliqué. Je suis dans cet état depuis plus de 4 semaines et les symptômes ne disparaissent pas", avait-elle écrit.

L'université lui a rendu hommage et l'a décrit comme "une enseignante passionnée et dévouée" et une "grande" personne.