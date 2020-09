Mort d'Annie Cordy : retour sur sa longue et riche carrière au cinéma

publié le 05/09/2020 à 08:15

Chanteuse fantaisiste, joyeuse devant l'éternel avec une bonne humeur communicative, Annie Cordy a eu une carrière riche qui a dépassé les frontières de la chanson. En effet, la Belge, décédée ce vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans, a aussi connu une vie en tant que comédienne au cinéma et à la télévision. De Si Versailles m’était conté en 1954 à Tamara Vol.2 en 2018, elle a démontré une palette d'actrice capable de jouer plusieurs registres.

C'est donc sous la direction de Sacha Guitry qu'Annie Cordy débute dans Si Versailles m'était conté. Deux ans plus tard, en 1956, elle est à l'affiche du Chanteur de Mexico. Elle y joue au côté de Luis Mariano, qui deviendra son grand ami. Sur grand écran, on la découvre capable d'incarner des rôles plus sombres que l'image joyeuse qu'elle dégage à la vie.

C'est le cas dans Le Chat, où elle donne la réplique à Jean Gabin dans le rôle d'une prostituée. Elle est ainsi dirigée par André Clément, Claude Chabrol (La Rupture), Alain Resnais ou encore Jean-Paul Rouve. Pour ce dernier, elle joue une retraitée qui fuit sa maison de retraite dans Les Souvenirs. Une prestation particulièrement émouvante.

Mais Annie Cordy n'a pas brillé uniquement au cinéma par sa présence physique. Elle est reconnaissable aussi dans plusieurs rôles en doublage vocal. En effet, elle a été la voix de Nanaka dans Frère des ours, mais surtout celle de Grand-Mère Feuillage dans Pocahontas (1995). Disney a d'ailleurs rendu hommage à l'artiste le jour de son décès, via son compte Twitter.

Grand-mère Feuillage nous a quittés. Annie Cordy a apporté cette sagesse et cette voix inimitable à ce personnage emblématique de Pocahontas : une légende indienne. Nos pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/dN8EMAy18N — Disney (@DisneyFR) September 4, 2020