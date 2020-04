publié le 12/04/2020 à 09:04

Emmanuel Macron devrait annoncer la prolongation du confinement lundi 13 avril. Nous en saurons peut-être plus sur le nombre de masques disponibles et les capacités de dépistage.

Pour palier la pénurie de protection, la France a mis en place un pont aérien avec la Chine notamment, pour acheminer du matériel. Sauf que Pékin serre la vis pour exiger que les produits soient sûrs à la sortie des usines. Les normes sont renforcées et donc les délais sont allongés.

Pas question pour la Chine de perdre à nouveau la face en étant le pays qui produit des masques de mauvaise qualité. Devant le tollé provoqué en Europe face aux arnaques successives, Pékin vient de durcir ses normes d'exportation.

Un casse-tête pour Ludovic Rosan, patron de Ceva qui organise ce pont aérien et dit avoir plus de 12 pages de documents à fournir. "Il faudrait que ce processus se stabilise. Cela devient très compliqué pour tout le monde de s'y retrouver", explique-t-il.

Quelques jours de retard

La nouvelle norme douanière a des conséquences directes sur les commandes des collectivités locales et des institutions françaises. "Sur le papier, on a une grosse demande sur plusieurs semaines pour acheminer ces masques en France. Il y a ensuite la réalité du terrain où cette remise aux normes se traduira par quelques jours de retard. Dans un contexte d'angoisse générale en France, ça ne rajoute que du stress", poursuit le dirigeant.

Avec 9 tonnes de masques à son bord, le 4e avion s'est posé ce dimanche à Roissy et Ceva assurera deux rotations hebdomadaire malgré la nouvelle loi en Chine.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Avec plus de 200.000 morts, les États-Unis est désormais le pays le plus touché par la maladie. Il faut compter aussi sur plus de 500.000 personnes contaminées. Le maire de New York a annoncé que les écoles ne rouvriront pas avant septembre prochain.

Pâques - Pour les chrétiens du monde entier, les messes Pâques sont extrêmement perturbées. Les Français pourront suivre les célébrations sur les réseaux sociaux et sur Internet. Place Saint-Pierre, à Rome, le pape donnera sa bénédiction "Urbi et Orbi".

Économie - L'usine du géant japonais de l'automobile Toyota, située près de Valenciennes (Nord), devrait redémarrer dès le 21 avril. 2.000 salariés sont concernés par la reprise de l'activité. Selon la direction, il y aura notamment des pauses aménagées, une équipe de jour et une équipe de nuit d'environ 1.000 personnes qui ne se croiseront pas.