Coronavirus : des masques, bloqués en Chine, vont enfin pouvoir partir vers la France

publié le 08/04/2020 à 20:50

Des dizaines de millions de masques bloqués en Chine vont enfin pouvoir partir vers la France. Par peur d'une nouvelle vague de contamination, les autorités chinoises ont renforcé les contrôles sanitaires et les pilotes sont systématiquement testés. Résultat : les deux dernières liaisons ont été bloquées et la marchandise stockée à Shanghai.

Une solution a été trouvée et le pont aérien vient de redémarrer. Un premier avion d'Air France s'est envolé, depuis l'aéroport Charles de Gaulle, à 13h, ce mercredi 8 avril. Pour Jacques Guéraud, directeur institutionnel chez CMA CGM, le retour de cette rotation France-Chine est un soulagement : "C'est une très bonne nouvelle. Nous affrétons 2 vols par semaine. Cela signifie que les 16 millions de masques stockés à Shanghai vont pouvoir être acheminés au profit des hôpitaux, des Ehpad et des entreprises".

L'avion ne part plus directement à Shanghai : il décolle de Paris jusqu'à Séoul, en Corée du Sud, et un autre équipage prend alors le relai. L'avantage, c'est que les pilotes n'ont plus besoin de passer la nuit en Chine et ne sont donc pas testés pour le coronavirus.