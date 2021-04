publié le 30/04/2021 à 08:34

Dès samedi 1er mai, les personnes en surpoids, quel que soit leur âge, pourront à leur tour recevoir une première injection d'un vaccin contre le coronavirus. De son côté, le gouvernement maintient son calendrier, avec une priorité accordée aux plus de 55 ans. Pourtant, ces derniers jours, de nombreux médecins et centres se retrouvent avec des doses en trop, notamment en raison de l'impopularité de l'AstraZeneca.

Selon les rumeurs, de nombreuses doses ont été jetées, alors RTL a enquêté sur le sujet dans cinq régions différentes. Résultat, jeter un vaccin contre le coronavirus reste un phénomène marginal. Pour obtenir ce résultat, il suffit d'aligner les courbes des doses livrées et celle des doses injectées : les deux se suivent, il s'agit ainsi d'un premier indicateur.

RTL s'est ensuite entretenu avec des syndicats et des professionnels de santé dans douze villes, réparties dans dix départements. Certains ont bien dû jeter des doses, sur un seul flacon généralement. "En pleine pandémie, je vais donc jeter des vaccins à la poubelle parce que plus personne n'en veut", racontait le docteur Patrick Vogt, médecin à Mulhouse, dans une vidéo la semaine dernière.

Des créneaux de vaccination regroupés

Ce geste est traumatisant pour les professionnels de santé. Pour l'éviter, nombre d'entre eux préfèrent se réorganiser, notamment en se concentrant sur les patients qui ont déjà bénéficié d'une première injection dans l'attente d'un élargissement des critères. "Pour les primo-vaccinations, nous allons trouver une autre solution. Nous attendons notamment le vaccin de Johnson & Johnson qui est en flacon plus réduit de cinq doses. Il sera peut-être plus facile d'avoir cinq personnes dans la journée plutôt que dix", poursuit le médecin mulhousien.

En pharmacie, et certains médecins de ville s'en inspirent, on regroupe : un seul créneau de vaccination et un flacon ouvert lorsque tous les patients sont dans l'officine. Une façon d'éviter le gâchis de ces doses.

Dans les quatre centres de vaccination et vaccinodromes étudiés pour cette enquête, à Strasbourg, Marseille, Saint-Quentin-en-Yvelines et Saint-Denis, même technique. "On passe beaucoup de temps au téléphone pour regrouper pour ne pas perdre de doses", raconte un professionnel de santé.

Pour éviter le gâchis, les listes d'attente sont sorties, parfois pour les personnes hors-critères, puisque les sérums de Moderna et Pfizer permettent de vacciner les moins de 55 ans. Le soir, s'il reste des doses dans un flacon ouvert, les personnes se présentant spontanément peuvent être vaccinées, comme à Grenoble jeudi 29 avril.

