publié le 30/04/2021 à 08:00

Le 19 mai 2021 aura des allures de libération : les Français vont de nouveau pouvoir boire un verre en terrasse ou encore faire une virée shopping. La vie d'avant reviendra ainsi tout doucement jusqu'au 30 juin, date finale du calendrier de déconfinement dans le pays.

Tout le monde se réjouit de la nouvelle, ou presque. Les grands perdants de l'histoire sont les patrons de discothèques, les seuls établissements qui ne pourront pas rouvrir d'ici l'été.

"Je ne comprends pas ce qu'il se passe, pourquoi nous ? Qu'avons-nous fait ? Ce n'est pas normal, on ne peut pas nous traiter comme ça", s'indigne Thierry Fontaine, président de l'UMIH du Rhône et propriétaire de deux boîtes de nuit. "C'est honteux, on doit nous donner des dates et des perspectives d'avenir", poursuit-il.

Après plus d'un an de fermeture, certains professionnels du monde de la nuit "ne vont pas bien", selon Thierry Fontaine. "Quelle profession pourrait tenir sans travailler de 2019 à 2022, sans un euro de salaire ?", s'interroge-t-il.

À écouter également dans ce journal

Justice - Dans les Ardennes, les recherches guidées par Monique Olivier, ex-femme de Michel Fourniret, n'ont pas encore permis de retrouver le corps d'Estelle Mouzin jeudi 29 avril.

Coronavirus - Pour faire face aux nombreux créneaux ne trouvant pas preneurs, le maire de Bastia, en Corse, a décidé de s'affranchir de la vaccination par tranches d'âges : tous les volontaires pourront recevoir une dose.

Emploi - Clap de fin pour l'usine Bridgestone de Béthune, dans le Pas-de-Calais qui ferme définitivement ses portes ce vendredi 30 avril.