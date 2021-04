publié le 18/04/2021 à 08:27

Ils commencent à perdre patience. Après des négociations houleuses, en vue du Brexit, les professionnels français peuvent aller pêcher dans les eaux britanniques, seulement à condition d'avoir une licence.

Le problème c'est que très peu de pêcheurs français ont obtenu cette autorisation dans le Boulonnais. Le manque à gagner se fait cruellement sentir, comme l'explique Christophe Lomel, artisan-pêcheur : "Ça fait 38 ans que je vais en mer, je suis toujours allé pêché dans ces eaux-là, tous les collègues de Boulogne aussi. Malheureusement les Anglais font la sourde oreille. On attend depuis le 1er janvier. En ce moment on est censé aller pêcher là-bas, mais on ne peut pas y aller, donc c'est un manque à gagner, c'est une cohabitation avec tout le monde dans la même zone et ça devient très compliqué."

Le gouvernement avait pourtant expliqué que l'affaire serait réglée en quelques jours : "On est mi-avril est on entend toujours parler de rien, rétorque Christophe Lomel. Il n'y a que 35% de la flotte boulonnaise qui l'a eue. Tous les petits bateaux ne l'ont pas eue, donc c'est nous les plus impactés, et puis les chalutiers aussi qui passent beaucoup de temps dans ces eaux anglaises. Les papiers, c'est bon, on a passé le cap. Là, franchement, si on n'a pas ça c'est une catastrophe économique pour nous".

