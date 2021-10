Trouver un médecin spécialiste relève désormais parfois de l'exploit à Bourges. Dans cette ville de 65.000 habitants située dans le Cher, il n'y avait aucun service d'urgence à l'hôpital vendredi dernier, ce qui a poussé le maire, Yann Galut, à porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui", conjointement , avec ses collègues de Vierzon et de Saint-Amand-Montrond.

Les élus dénoncent cette situation de sous-effectif permanente aux conséquences dramatiques. L'hôpital a réalisé qu'il n'y avait pas de médecin disponible pour assurer le transport d'urgence appelant ainsi à la rescousse les hôpitaux des alentours et notamment celui de Saint-Amand-Montrond.

Selon le maire de cette commune, Emmanuel Riotte, "il y a un manque de médecins et de moyens mobiles". "Lorsque les urgences de Bourges ne fonctionnent pas, c'est le Smur de Saint-Amand-Montrond ou de Vierzon qui se déplace sur tout le département", explique-t-il pour mieux faire comprendre la situation de ce désert médical, le plus grand de France. Dans la nuit, seuls deux équipages ont assuré toutes les urgences du territoire.

"Cette plainte est également faite pour que l'ARS cesse de se fiche un peu de nous", affirme Nicolas Sansu, le maire de Vierzon qui évoque "tout un territoire du Cher à découvert". Les édiles ont également interpellé le ministère de la Santé et espèrent voir les équipes hospitalières se renforcer rapidement.

