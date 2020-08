publié le 01/08/2020 à 08:46

En ce traditionnel chassé-croisé des vacances entre juillettistes et aoûtiens, beaucoup d'automobilistes se retrouvent sur les routes de France. La journée est classée noire sur l'ensemble du territoire et Bison Futé appelle à la prudence en recommandant de ne pas circuler entre 12h et 16h, qui sont les heures les plus chaudes de la journée.

Sur les routes, des embouteillages sont déjà visibles sur l'A10, au nord d'Orléans, sur le trajet qui relie Paris à Bordeaux. Ça coince également sur l'A6, au niveau de Villefranche-sur-Saône lorsque vous arrivez de Mâcon et où le trafic est dense pendant 8 kilomètres.

Sur l'A7, au sud de Lyon, en allant vers Marseille, il y a un ralentissement au niveau de l'échangeur de Chasse-sur-Rhône mais surtout entre Vienne et Valence, où vous roulez le pied sur le frein pendant 24 kilomètres.

À écouter également dans ce journal

Politique - Après le dernier Conseil des ministres ce mercredi 29 juillet, le gouvernement est désormais en vacances mais devra "rester en état de veille permanent" en raison de la crise sanitaire. L'ensemble des ministres resteront en France, hormis Jean-Yves Le Drian, qui ira en Espagne.

Société - L’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi bioéthique et sa mesure phare de l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Le texte doit désormais repasser devant le Sénat.

Faits divers - Le brigadier-chef Andy Fila, électromécanicien frigoriste de la force Barkhane, a été mortellement touché par l’explosion d’un équipement, ce vendredi 31 juillet, au Tchad. Il était âgé de 25 ans et père d'un enfant.