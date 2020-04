publié le 02/04/2020 à 19:55

Ils se trouvaient au Sahel dans le cadre de l'opération anti-jihadiste Barkhane. Quatre officiers français ont été testés positifs au Covid-19, a indiqué l'état-major. Il s'agit à ce jour des premiers cas rendus publics parmi les forces françaises projetées en opérations extérieures.

Selon le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry, "un des patients est pris en charge et soigné sur place, et trois autres ont déjà été rapatriés" vers la France, "de même qu'un autre officier symptomatique sans pour autant avoir été testé". Il a précisé que les quatre officiers sont à ce stade asyptomatiques et que tous les cas 'contact' ont été identifiés et placés en quatorzaine en zone dédiée".

Le ministère des Armée a également annoncé le décès d'un militaire dû au Covid-19. Il s'agissait d'un employé civil du service d'infrastructure de la défense. Il est mort le 30 mars à l'âge de 62 ans.

L'opération Barkhane, qui compte 5.100 militaires, lutte contre les mouvements jihadistes en collaboration avec les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad. Il s'agit de la principale opération extérieure des armées françaises.