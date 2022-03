C'est une enquête RTL qui vous intéressera si vous êtes conducteur et peut-être en retard d'un contrôle technique ! En deux mots : "dépêchez-vous" car selon nos informations, il risque d'y avoir un sacré embouteillage d'ici l'été, une conséquence de l'épidémie de Covid. Souvenez-vous, en raison du confinement du printemps 2020, de nombreux automobilistes ont dû décaler leur visite dans un centre.

Or comme le veut la réglementation, 2 ans après, ils doivent de nouveau effectuer un contrôle technique. Seulement voilà, en raison de ce décalage, il risque d'y avoir un méga embouteillage prévient Sébastien Davel, président d'Auto Sécurité, l'un des plus gros réseaux de France : "Ils vont venir mais en plus, il y aura les clients de mai, juin, juillet, il va y avoir un engorgement".

Autrement dit en mai, juin et juillet, les centres vont atteindre un pic d'un million de véhicules par mois. Et donc il n'y aura pas de place pour tout le monde, avec le risque d'être hors délai et d'un PV de 135 euros. Le conseil est donc de prendre rendez-vous dès maintenant dans l'un des 6.500 centres en France.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Il aura donc fallu deux semaines de combats à l'armée russe pour parvenir aux portes de la capitale ukrainienne... Les soldats de Vladimir Poutine sont ce vendredi matin sur le point d'atteindre leur objectif : Kiev, encerclée par les chars.

Présidentielle 2022 - Selon notre sondage BVA, Marine Le Pen est créditée de 17% des intentions de vote, Éric Zemmour est à 13% et Jean-Luc Mélenchon à 12,5%.



Tournoi des 6 Nations - Ce vendredi soir place au rugby, quatrième match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations, c'est à Cardiff face au Pays de Galles. Le XV de France est à la conquête d’un quatrième succès d’affilée dans le tournoi, qui le rapprocherait du Grand Chelem.