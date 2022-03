Tournoi des VI Nations : pourquoi le XV de France peut être titré dès ce week-end

Il ne reste plus que deux matches au XV de France, jusque là invaincu dans ce Tournoi des VI Nations 2022, pour peut-être décrocher le titre qui lui échappe depuis 2010. Les Bleus ont rendez-vous ce vendredi soir 11 mars à Cardiff face au Pays de Galles (coup d'envoi 21h). Si la France rêve du Grand Chelem, il existe un scénario, très improbable, dans lequel elle serait assurée de remporter le tournoi quel que soit le résultat de son dernier match face à l'Angleterre le 19 mars prochain.

Actuellement premiers du classement avec 14 points, les Bleus doivent remporter leur match face au XV du Poireau, et ce avec le bonus offensif, c'est-à-dire en marquant au moins 4 essais. Une performance qu'ils ont déjà réalisée face à l'Italie et l'Écosse. Une telle victoire rapporterait au XV de France 5 points (4 de la victoire + 1 du bonus) et il serait donc toujours premier au classement avec 19 points.

L'autre condition pour que les Français soient assurés de remporter le tournoi avant même de jouer leur dernier match contre l'Angleterre est en revanche beaucoup plus improbable. Ils doivent espérer un match nul entre l'Angleterre et l'Irlande samedi, ce qui mettrait les deux équipes à respectivement 12 et 13 points, soit trop loin de la France. Difficile d'imaginer un tel résultat, depuis 2010, seuls 5 matches nuls ont eu lieu dans le tournoi.

D'autant plus que les Bleus visent plus qu'une simple victoire au nombre de points, mais bien le Grand Chelem, soit 5 victoires en autant de matches. On peut penser que les hommes de Fabien Galthié voudront, quoi qu'il arrive, terminer le tournoi en beauté, face au XV de la Rose au Stade de France.