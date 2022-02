Guerre en Ukraine : deux usines Volkswagen à l'arrêt en Allemagne, faute de ravitaillement

Les conséquences du conflit en Ukraine se font ressentir. Un porte-parole de Volkswagen, cité par les médias allemands, a annoncé le vendredi 25 février que le groupe allait interrompre début mars pour quelques jours la production dans deux usines allemandes par manque d'approvisionnement de la part de fournisseurs ukrainiens.

La fabrication sera interrompue du 1er au 4 mars à Zwickau et du 2 au 4 mars à Dresde et les employés seront au chômage partiel, selon ce porte-parole, qui évoque notamment le manque de certains câbles. "Quelques fournisseurs dans l'ouest de l'Ukraine sont parmi le réseau mondial du groupe", a précisé le porte-parole. La situation actuelle "peut entraîner des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement" et donc des "ajustements dans la production sur certains sites."

Plus tôt dans la journée, le patron Herbert Diess a exprimé sur Twitter sa "grande inquiétude et consternation" face à "l'attaque contre l'Ukraine", se disant "convaincu qu'une solution durable ne peut être trouvée que sur la base du droit international." "Il est trop tôt pour connaitre l'impact sur notre activité", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse téléphonique.