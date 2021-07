Ce 14 juillet, c'est une fête mais c'est aussi un hommage aux soldats morts en opération. Les familles des soldats décédés dans l'année sont généralement invitées à assister au défilé sur les Champs-Élysées. Margot était présente l'année dernière. En 2019, elle a perdu son mari, le Caporal-chef Guyot du 19e régiment du génie de Besançon. Il a succombé à un accident dans une mine en Guyane pendant une mission contre l'orpaillage. "Pour laisser partir nos hommes ou nos femmes en mission, il faut se dire clairement que ça n'arrive qu'aux autres", confie-t-elle au micro de RTL.

Dans la nuit du 17 juillet 2019, ce qui n'arrive qu'aux autres, frappe à sa porte. "J'ai eu un appel téléphonique en pleine nuit. J'ai entendu un message vocal qui me disait que quelque chose de grave avec mon mari. À ce moment-là je me suis dit qu'il avait eu un accident et que je devais aller en Guyane. Sauf que je les ai vus arriver en belle tenue militaire. Quand ils arrivent à quatre en tenue officielle, on comprend", se souvient-elle.

À 25 ans, mariée depuis 4 ans, Margot se retrouve veuve. Pourtant cette opération en Guyane, même elle ne s'en était pas inquiété. "Première réaction c'est : il a fait l'Afghanistan, le Kosovo, le Mali et il meurt dans une simple Guyane. Après, on le découvre : la Guyane n'est pas simple. Aucune opération n'est simple, chaque mission à son lot de dangers", explique-t-elle.

Après le décès de son mari, Margot a été invitée en tant que veuve à Paris pour le 14 juillet. Elle, fille de militaire, rêvait de la voir en vrai mais pas dans ces conditions. Fière que son mari ne soit pas oublié mais rongée par le chagrin, Margot traverse les cérémonies et les hommages. Dans ces épreuves, elle se dit bien accompagnée par les militaires. Des petites attentions et la proposition d'un emploi qu'elle occupe depuis un an et demi au sein des armées.

À écouter également dans ce journal :

Défilé du 14 juillet - Cette année, retour à la normale, ou presque. Pour assister à la parade il faut être muni d'un passe sanitaire et porter le masque. 5.000 militaires participent à ce défilé 2021, qui débutera comme toujours pas un passage de la patrouille de France.



Passe sanitaire - Mardi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé plusieurs aménagements concernant la mise en place du passe sanitaire. Les 12-17 ans en sont exemptés jusqu'au 30 août, histoire de ne pas leur gâcher les vacances.

Télétravail - Un accord exceptionnel de télétravail a été trouvé dans la fonction publique. Le texte prévoit au moins deux jours de présence par semaine. Pour les trois jours de télétravail, l'indemnité sera de 2,50 euros par jour, soit environ 18 euros par mois.