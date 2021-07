14 juillet : défilé, concert, feu d'artifice... Le programme des festivités à Paris

Crédit : Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est une journée qui sera placée sous le signe de la Liberté. Pour ce jour de Fête nationale, qui est une nouvelle fois spéciale en raison de la pandémie que traverse la France et le monde entier depuis plus d'un an maintenant, la Ville de Paris a voulu mettre la Liberté à l'honneur.

En contraste avec l'an passé où la majorité des célébrations et festivités avaient été annulées en raison du contexte épidémique particulier. Pour marquer ce 14 juillet 2021, la ville Lumière voudra mettre en avant, l'unité nationale. Mais aussi, des moments de joie partagés entre tous les français, symbole de la résilience de la capitale.

Toutefois, les traditionnels bals des sapeurs-pompiers de Paris n'auront pas lieu pour la seconde année consécutive. Une décision qui a dû être prise en raison de la crise sanitaire.

Le défilé militaire accessible avec le passe sanitaire

Contrairement à l'an passé où il avait été remplacé par une cérémonie restreinte Place de la Concorde en raison de la crise sanitaire, cette fois-ci, il aura bien lieu. Le défilé 2021 aura pour thème "Gagner l'avenir" avec pour objectif de mettre en avant la volonté des français de surpasser les difficultés liées à la crise sanitaire.

Ce traditionnel défilé mobilisera quelque 5.000 participants, dont 4.300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde Républicaine. Défilé aérien, défilé des troupes mises à l'honneur, défilé des hélicoptères et défilé des troupes motorisées s'enchaîneront avec une grande précision. Le tableau de clôture sera sous le signe de la "jeunesse engagée" avec une chorale de jeunes engagés : des lycéens militaires, des membres du service civique, des sapeurs-pompiers civils, du service militaire adapté, du service militaire volontaire et du service national universel.

25.000 personnes sont attendues en tribune. Quant aux Champs Élysées, ils seront ouverts au grand public avec respect de la jauge. Pour assister au défile, il faudra "être muni de l'une des trois preuves (un schéma de vaccination complet, un test négatif ou un test prouvant un rétablissement du Covid-19) constituant le passe sanitaire pour entrer dans le périmètre du défilé" a annoncé la préfecture. Avant de préciser que le port du masque serait également obligatoire.



Concert et feu d'artifice durant la soirée

La soirée de festivités débutera dès 21h15 par le Concert de Paris qui se déroulera sur le parc du Champ-de-Mars. Ce concert gratuit, réunira l'Orchestre National de France ainsi que le cœur et la maitrise de Radio France. Des invités comme Ibrahim Maalouf, trompettiste, le violoniste Renaud Capuçon, Alexandre Kantorow, pianiste ou encore la mezzo-soprano Clémentine Margaine seront également présents.

À l'issue de ce concert, des feux d'artifice seront tirés de la Tour Eiffel à 23h. Un spectacle pyrotechnique sera réalisé par la société Ruggeieri (direction artistique : David Proteau), qui clôturera ce 14 juillet édition 2021. Le thème de la soirée, "La Liberté", fera référence au retour à la liberté, aux sorties et aux moments d'échanges après un an de restrictions.