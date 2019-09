et Amandine Bégot

publié le 06/09/2019 à 08:17

C'est la bonne nouvelle de cette rentrée scolaire. En 2020, il y aura plusieurs bons coups à faire sur vos congés. Tout simplement parce que presque tous les jours fériés tombent en semaine. Il s'agit même, pour la plupart, de lundi et de vendredi. Alors si vous êtes un peu malin, surtout si vous anticipez bien pour poser les congés, vous pouvez faire de jolis ponts.



Par exemple en mai, en posant quatre jours du 4 au 7 mai, vous aurez 10 jours loin du travail. De quoi partir loin et profiter des premiers soleils du printemps. Même chose pour l'ascension, où 4 jours posés vous offriront une semaine de repos. Mais le vrai bon coup, celui qui fait déjà cauchemarder les responsables des ressources humaines, c'est le 14 juillet.

En 2020 la fête nationale tombera un mardi. Ce qui fait qu'avec le weekend avant, en posant juste le lundi vous avez 4 jours de vacances. Alors chut ne le dites pas trop fort, posez vos jours dès ce vendredi matin et soyez à l’affût des premiers billets de trains et d'avions.

