publié le 06/07/2019 à 07:55

Ce samedi après-midi, un appel au rassemblement a été lancé sur la place de la République, à Paris, pour lutter contre les féminicides. Selon les associations, 73 femmes seraient mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019.



"Ça a commencé par des paroles, par des mots : l'humiliation, la dévalorisation", explique Sandrine, battue pendant 4 mois par son compagnon. "Et puis après ça a continué par des coups. Je n'ai pas vu les choses venir. Quand je me suis mise à hausser la voix, on me tapait".

La jeune femme n'a pas réussi à se sortir de cette situation malgré les nombreuses plaintes qu'elle a déposées. "Je suis partie porter plainte plusieurs fois, je n'étais pas écoutée. On a beau porter plainte, on ne se sent pas en sécurité. On va voir la police pour être protégée, mais on ne l'est pas. Il faut que ça change : ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on est en danger avec cette violence, qu'on est obligées de se taire, et qu'on se fasse tuer".

À écouter également dans ce journal

Vacances - Bison Futé voit rouge dans le sens des départs en Île-de-France et orange sur le plan national. Affluence également dans les gares qui seront fréquentées par 1,5 million de voyageurs jusqu'à demain. Dès hier soir, les quais étaient bondés et les voyageur impatients.

Bac - 77,7%, c'estle résultat de la réussite au bac avant le rattrapage, soit 1 point de moins que l'année dernière. Néanmoins, 400 correcteurs étaient encore en grève hier et retenaient un peu moins de 10.000 copies selon le ministre de l'Éducation nationale.

Football - Une française en finale de la coupe du monde de football : Stéphanie Frappart a été désignée hier par la Fifa pour arbitrer le duel ultime entre les États-Unis et les Pays-Bas, cet après-midi à 17h.