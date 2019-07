publié le 04/07/2019 à 18:54

Leïla, une étudiante de 20 ans, a succombé sous les coups de son compagnon mardi 2 juillet. La jeune femme était enceinte de trois mois, son bébé ne s'en est pas sorti non-plus.

Il s'agit du 72ème cas de féminicide depuis le début de l'année 2019. En début de semaine, un homme a crevé les yeux de son ex-compagne.

"On fait le même constat que vous. On est encore en 2019 sur des chiffres hallucinants", regrette Youssef Badr, porte-parole du ministère de la Justice, qui affirme que "beaucoup de choses ont été mises en place ou sont en train d'être mises en place".

La lutte contre les violences conjugales figurait parmi les priorités établies par Nicole Belloubet. "Le 21 juin dernier, la garde des Sceaux a saisi l'inspection de la Justice, face à ses chiffres", explique Youssef Badr. Objectif : reprendre tous les cas, un par un, depuis le début de l'année, et demander à des magistrats d'analyser les situations pour mieux comprendre ce qui s'est passé.

Le bracelet électronique ?

Prévu en France depuis un an et demi, le bracelet électronique se fait toujours attendre. Cet outil pour éloigner le conjoint violent a déjà fait ses preuves en Espagne où les féminicides ont baissé d'un tiers depuis son introduction. Selon Youssef Badr, certaines zones d'ombre empêchent toujours d'employer le bracelet électronique : "On est en train d'écrire les derniers articles pour fermer tous les angles morts".

En attendant, plusieurs associations ont appelé au rassemblement samedi 6 juillet prochain sur la place de la République afin de protester contre ces violences.