publié le 10/05/2021 à 07:27

Les livreurs de repas sont invités ce lundi 10 mai à se rassembler à Paris après que deux d'entre eux ont été tués dans des accidents de la route la semaine dernière. Le premier est mort aux alentours de la porte de la Chapelle, dans la capitale, le second a perdu la vie dans l'agglomération de Rouen.

"C'est un métier dangereux", affirme Jérôme Pimot, ancien livreur à vélo chez Deliveroo, co-fondateur et porte-parole du Collectif des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP), invité sur RTL ce 10 mai. "Les Belges ont fait des études, il y a 15 fois plus de chances d'accident dans ce métier par rapport aux autres (…) et ça va aller de pire en pire", poursuit-il.

Cette hausse du risque dans le métier n'est pas due aux livreurs eux-mêmes selon Jérôme Pimot, "toutes ces plateformes engagent à tour de bras sans aucune responsabilité, tout ça parce qu'elles font croire aux livreurs qu'ils sont indépendants, des autoentrepreneurs. À partir de là, les plateformes se dédouanent de toute responsabilité".