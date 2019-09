et AFP

publié le 27/09/2019 à 03:50

Nouvelle étape dans le feuilleton de la centrale de Fessenheim en Alsace. Les deux réacteurs de la plus ancienne centrale du parc nucléaire français fermeront successivement "en février" et "en juin" 2020, a indiqué jeudi 26 septembre la secrétaire d'État à la Transition écologique.

"Les réacteurs vont fermer pour le premier d'entre eux en février 2020, pour le deuxième en juin" de la même année, a déclaré Emmanuelle Wargon à Colmar. Le calendrier a été légèrement avancé par le gouvernement. En effet, en février dernier, François de Rugy avait évoqué une fermeture en mars 2020 et en août 2020.

La centrale de Fessenheim, qui génère d'importantes recettes fiscales pour les collectivités, emploie directement 850 salariés d'EDF et environ 350 employés permanents d'entreprises prestataires. "Notre responsabilité, c'est d'accompagner le territoire pour que nous trouvions de nouvelles opportunités d'emplois", a indiqué Emmanuelle Wargon. "Nous savons que nous devons apporter plus de réponses", "plus concrètes", a-t-elle reconnu, disant espérer "de bonnes nouvelles pour accueillir des entreprises dans les mois qui viennent".