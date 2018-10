publié le 24/10/2018 à 07:03

La plus ancienne centrale nucléaire ne sera pas rénovée. Longtemps incertain, l'avenir de Fessenheim semble dorénavant fixé. Les deux réacteurs devront cesser de fonctionner au plus tard respectivement en 2020 et 2022, a annoncé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) lundi 22 octobre.



Une officialisation synonyme de victoire pour les écologistes alors que de nombreux gouvernements se sont heurtés à cet épineux dossier. Mais, bien que tout le monde s'attendait à cette nouvelle en Alsace, les questions sont nombreuses pour les habitants. Il faut dire que la centrale faisait partie du paysage.

À l'époque, à l'ouverture de la centrale, la population triple dans cette ville passant de 800 à 2.500 habitants. "Toute ma famille est en Alsace et il n'est même pas envisageable de quitter la région. On a la chance d'avoir une garantie de l'emploi mais on ne nous dit pas où et pour faire quoi", explique un délégué syndical au micro de RTL. De quoi inquiéter certaines familles, mais aussi certains commerçants. Ces derniers pourraient voir leur chiffre d'affaires fondre de 20%.

À écouter également dans ce journal :

Économie - Le bras de fer commence dans le dossier Ascoval. Les salariés de l'aciérie de Saint-Saulve, près de Valenciennes, veulent paralyser l'activité du groupe Vallourec. Les syndicats se disent écœurés par l'attitude de leur ancien propriétaire et par celle de l'État qui est actionnaire à hauteur de 15%.



International - Un eurodéputé italien a fait le show après le rejet du budget de son pays par la Commission européenne. Élu d'extrême droite, il s'est glissé derrière la tribune où Pierre Moscovisci venait de terminer sa conférence de presse avant d'écraser les notes du commissaire européen. "Une semelle fabriquée en Italie", a-t-il précisé sur Twitter.



Défense - La France va construire un nouveau porte-avions. Le successeur du Charles de Gaulle sera opérationnel en 2030 pour un coût de 7 milliards d'euros. On ne sait pas encore s'il sera nucléaire, ni s'il y aura un deuxième exemplaire.