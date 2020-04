publié le 03/04/2020 à 08:20

De la bêtise gratuite, de l’indécence…La situation d’Ingrid est en tout cas ubuesque. La jeune femme originaire de Bretagne est atteinte du coronavirus, elle est donc confinée chez elle. Pour sa sécurité, RTL ne communiquera pas sa ville de résidence, elle est devenue persona non-grata dans son immeuble.

Ses voisins sont même allés jusqu’à la traquer sur internet : "Mon gentil facteur m’a appelé l’autre soir pour me prévenir qu’il y avait un mot sur ma porte. J’ai eu le plaisir de trouver un message anonyme, je vous passe les fautes d’orthographe, mais qui mettait : 'T’es dégueulasse, ne sors même pas tes poubelles tu vas contaminer nos parties communes'. Je trouve ça vraiment lamentable."

Elle rajoute : "Ce sont de plus en plus de messages haineux qui sortent envers tout le monde, que ce soit les infirmières, les pompiers qui sont pourtant là pour aider les gens. Le confinement exacerbe la bêtise de gens et ça me met vraiment en colère. J’ai même reçu, à cause de commentaires que je mettais sur ma page Facebook, où on me disait "maintenant qu’on connait ta tête, ta ville, t’as pas intérêt de sortir pour nous contaminer." Je trouve ça lamentable, ça devient de la méchanceté pure et gratuite."

À écouter également dans ce journal

Pénurie de matériel médical - Pas assez de masques, de blouses dans les hôpitaux, de personnels dans les Ehpad, ni de housses funéraires aux pompes funèbres. Avec plus de 4.500 morts, les professionnels sont sous tension.

471 nouveaux décès - D’après le dernier bilan de la direction générale de la Santé, 471 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures. 884 décès sont arrivés dans les Ehpad depuis le début de l’épidémie. Mais le bilan reste parcellaire.

Contrôles renforcés - En ce premier jour de vacances scolaires du printemps, les contrôles sont renforcés aujourd’hui dans les gares, les aéroports et les grands axes routiers pour éviter les grands départs.