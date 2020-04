Coronavirus : la chasse est-elle autorisée pendant le confinement ?

publié le 03/04/2020 à 07:25

Juste après la déclaration du confinement, officiellement prononcée le mardi 17 mars, certains chasseurs ont pu continuer, quelques heures, leurs activités. En effet, une certaine tolérance avait été donnée à ces derniers, comme l'avait relayée la Fédération nationale des chasseurs. Son président, Willy Schraen, avait déclaré via un post Facebook que si "toutes les chasses collectives" étaient interdites, certaines "chasses individuelles" restaient autorisées, notamment celles qui revêtaient d'un enjeu sanitaire.

Finalement, quelques jours après ce message, le gouvernement a annoncé des mesures plus strictes, et, depuis le 19 mars, aucune chasse n'est autorisée. "La chasse, qui peut s'apparenter à un loisir n'est pas permise, sauf autorisation préfectorale pour lutter contre un animal nuisible ou menaçant", a déclaré le ministère de l'Intérieur à LCI.

Une décision qui n'a pas réjoui Willy Schraen. "Évidemment, même pendant une crise majeure comme celle que nous vivons, l'écologie punitive continue son travail politique contre les ruraux et la chasse en général, en faisant le siège du ministère de l'Ecologie", a-t-il ainsi écrit sur sa page Facebook.

Du côté des "anti" chasse, la décision a été plus que bien accueillie. L'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) a fait part sur son site de son soulagement : "La faune va vraiment être tranquille pour les 10 prochains jours, et même sans doute plus longtemps, si la prolongation du confinement se confirme".