publié le 15/01/2021 à 08:27

C'est une grande victoire pour Stéphane Ravacley. Le boulanger du Doubs a réussi à mobiliser beaucoup de personnes autour de son combat, en entamant une grève de la faim il y a une dizaine de jours. Laye Fodé Traoré, son apprenti d'origine guinéenne, ne sera pas expulsé. La préfecture de Haute-Saône a abrogé l'obligation de quitter le territoire français du jeune réfugié et pour cause, sa situation a été régularisée.

"L'issue est favorable plus tôt que prévu en fait. Quand j'ai vu que tout le monde se soulevait, c'est inespéré et ça dynamise. Franchement, je remercie tout le monde, c'est extraordinaire", a lancé Stéphane Ravacley.

"Je vais continuer le combat pour faire une loi qui existe pour tous les autres Laye de France qui ont commencé un cursus scolaire ou diplômant, qu'on puisse les laisser tranquilles jusqu'à l'obtention de leur diplôme ou de leur cursus scolaire", a-t-il promis.

À écouter également dans le journal

Coronavirus - Le couvre-feu est élargi à toute la France pour 15 jours au moins. Jean Castex met en avant les bons résultats obtenus dans les 15 départements pionniers, où la hausse du nombre de nouveaux cas est deux à trois fois plus faible qu'ailleurs.

Hospitalisation - Frédéric Mitterrand a dû être hospitalisé en urgence hier à Paris. L'ancien ministre de la Culture est malade de la Covid-19. Son état de santé est stable mais sensible.

Enquête - Le compte Facebook de Delphine Jubillar, disparue depuis le 16 décembre dernier, s'est activé mercredi soir. Un message vide a été publié sur un groupe dont la mère de la jeune femme est membre.