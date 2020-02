publié le 21/02/2020 à 19:03

C'est la suite logique des annonces d'Emmanuel Macron contre le communautarisme. La première "cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire" a été installée ce vendredi 21 février en Seine-Saint-Denis. Dans le département, plusieurs quartiers sont déjà sous surveillance.

La Seine-Saint-Denis est le premier département officiellement doté de cette cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, mais à terme, elles couvriront tout le territoire national. L'idée est de mobiliser les services de renseignement, mais aussi les collectivités locales, les municipalités, l'éducation nationale, voire des particuliers. Objectif : détecter et prévenir le prosélytisme et le communautarisme.

En Seine-Saint-Denis par exemple, une quinzaine d'établissements ont été fermés depuis fin 2018. Il s'agit d'une école clandestine musulmane, de quatre mosquées et d'une église évangéliste, mais aussi de salles de sport ou d'établissements de restauration. Trois quartiers étaient particulièrement surveillés jusqu'à présent.

Désormais, quatre de plus feront l'objet d'une vigilance particulière dans ce seul département. Christophe Castaner précise que ces mêmes quartiers vont bénéficier d'une politique de la ville et de la rénovation urbaine pour favoriser la mixité sociale.

À écouter également dans ce journal :

Union européenne - Difficile pour les dirigeants européens de tomber d'accord à Bruxelles sur le budget de l'Union européenne, notamment sur le montant alloué à la PAC, la politique agricole commune. Cela fait plus de 24h que les négociations se poursuivent dans la capitale belge. Des discussions qui se prolongent à la veille de l'ouverture du salon de l'Agriculture à Paris.

Décès de Michel Charasse - La classe politique a rendu hommage à cet ancien ministre, décédé à 78 ans dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 20 février. Emmanuel Macron pleure la mort de l'un des "serviteurs les plus passionnés de la République". Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, déclare lui aussi que "Michel Charasse a marqué de sa personnalité la présidence de François Mitterrand".

Justice - Un auxiliaire de vie a été mis en examen pour le viol d'une enfant handicapée de 4 ans dont il s'occupait. C'est d'abord à sa psychiatre qu'il s'était confié. Le Code pénal prévoit une exception majeure au secret médical quand le médecin a connaissance de privations, de sévices ou d'atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans.