publié le 15/12/2019 à 07:42

Il n'y a pas d'âge pour se montrer généreux. À seulement 5 ans, Lucas vient en aide, à sa façon, aux sans domiciles fixes (SDF) du centre ville d'Amiens en leur distribuant des viennoiseries tous les samedis. Accompagné de son père, le petit garçon repère donc les personnes dans le besoin pour leur offrir de la nourriture.

Avec un sourire, les deux "malheureux" comme Lucas les appelle, le remercie. Un geste entièrement naturel pour cet enfant : "On distribue à manger parce qu'en fait ils n'ont pas à manger et n'ont pas de goûter. J'ai envie de les aider".

Cette envie a commencé il y a quelques semaines lorsque Lucas écrivait sa lettre au Père Noël comme l'explique Serge, son père : "J'ai expliqué à mon fils que tous les enfants n'auraient pas forcément des cadeaux à Noël et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu que les gens n'avaient pas forcément d'argent et là, il m'a coupé net en me demandant pourquoi au lieu d'acheter des cadeaux pour nous, on irait pas les aider. C'est mon enfant qui me met une leçon de moral dans la tête".

Sans prétention, Serge continue d'accompagner son fils tous les samedis dans le centre-ville d'Amiens et espère que son initiative donnera des idées à d'autres personnes.

