Inondations dans le Lot-et-Garonne : le septuagénaire porté disparu retrouvé mort

et AFP

publié le 15/12/2019 à 02:07

Les inondations dans le Sud-Ouest ont fait une victime. Le corps du septuagénaire disparu vendredi à Espiens (Lot-et-Garonne), a été retrouvé ce samedi dans une commune limitrophe comme l'a confirmé le parquet d'Agen à l'AFP.

Il avait été emporté par un ruisseau dont le niveau avait monté en raison des intempéries. La brigade nautique de la gendarmerie et la brigade locale ont retrouvé le corps immergé à plus d'un kilomètre de son habitation, a indiqué le parquet, confirmant une information de La Dépêche du midi. Une autopsie devait avoir lieu pour déterminer les causes du décès, précise le parquet.

La victime, âgée de 76 ans, était sorti vendredi de chez lui pour aller chercher son courrier. Son épouse avait donné l'alerte vers 19h00. Les recherches dans le ruisseau du Galaup, interrompues en fin de soirée, avaient repris le samedi.

La montée des eaux devrait se poursuivre

Le sud-ouest a connu ces derniers jours de fortes pluies. Onze départements ont été placés samedi en vigilance orange par Météo France. Dans le Lot-et-Garonne, la montée des eaux devrait se poursuivre jusqu'à dimanche, occasionnant la fermeture de nombreuses routes inondées, notamment la voie sur berge à Agen, un axe stratégique en bordure de Garonne.