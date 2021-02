publié le 09/02/2021 à 07:35

La ville de Poissy, dans les Yvelines (78), supprime les aides pour les familles de délinquants. La mesure a été votée hier soir en conseil municipal, et ce n'est pas une première. D'autres mairies de droite ont déjà pris ce genre de décision et cela fait souvent polémique.

Le maire LR de Poissy, Karl Olive s'en explique auprès de RTL : "Je crois à la réciprocité entre les droits et les devoirs. Aujourd'hui, un mineur entre 12 et 17 ans, qui fait une infraction avérée, des graffitis, qui vient délabrer des abris-bus et qui est retrouvé, et bien nous lui suspendons ou supprimons les aides communales", indique le maire.

"Comment peut-on entendre par exemple qu'un gamin de 14 ans, comme ça a été le cas il y a quelques mois, se fasse surprendre en mettant des injures dans des cages d'immeubles et qui en même temps bénéficie d'aides communales pour intégrer un club de sport ou une association culturelle. On reste les bras croisés ? On ne dit rien ? Et bien non, moi je suis redevable de l'argent public de mes administrés", s'est justifié Karl Olive. "Le laxisme ça suffit, il n'y a aucune raison que ce soit un chèque en blanc, donc c'est juste je crois, cohérent et de bons sens", a conclu l'élu.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Une campagne de dépistage massive démarre ce mardi à Eaubonne dans le Val-d'Oise, après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 dans le collège Jules Ferry. Parmi ces cas, deux sont positifs au variant sud-africain, beaucoup plus agressif. L'établissement restera fermé au moins jusqu'au 1er mars.



États-Unis - Le premier décès d'un membre du congrès des suites du coronavirus. L'élu républicain du Texas, Ron Wright avait 67 ans et s'était battu contre un cancer ces dernières années. Il est devenu le premier homme siégeant au Capitole à succomber au virus.

Météo - Une vague de froid exceptionnelle déferle sur la France. Le plan "grand froid" est activé dans le Nord et le Pas-de-Calais. De fortes chutes de neige sont attendues dans les heures qui viennent, à commencer en Bretagne où les transports scolaires ont été interrompu.