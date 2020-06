Les infos de 6h30 - Renault : début des discussions entre syndicats et direction à Bercy

publié le 02/06/2020 à 07:52

Le constructeur Renault a annoncé la semaine dernière un plan d’économie de plus de deux milliards d'euros sur trois ans : 4.600 suppressions de postes sont prévues en France et les 1.600 salariés de Maubeuge son particulièrement inquiets.

C’est un éventuel transfert de la production de la production des véhicules utilitaires électriques, des Kangoo, vers l’usine de Douai qui pose aujourd’hui problème. Cette autre usine se spécialiserait dans la fabrication de modèles électriques, d’où l’inquiétude des salariés de l’usine de Maubeuge, l’une des plus performantes du groupe, où 450 millions d’euros viennent d’être investis.

"Je n’ai aucune intention a priori de fermer l’usine de Maubeuge, a rassuré dimanche sur RTL Jean-Dominique Senard, le PDG de Renault. "Je ne l’ai jamais dit, je ne l’ai même pas pensé d’ailleurs", a-t-il ajouté.

Propos entendus par les syndicats qui veulent maintenant des actes et que le groupe s’engage à l’écrit à ce que la production de Kangoo reste à Maubeuge. Cela fera partie des discussions qui vont commencer ce mardi matin à Bercy, entre les syndicats et la direction, et qui pourraient se poursuivre pendant plusieurs semaines.

