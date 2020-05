publié le 11/05/2020 à 07:11

Dans le Grand Est, Mulhouse se relève peut à peu de l'épidémie qui l'a touchée si durement. L'hôpital de campagne qui y avait été installé n'a actuellement plus de patients. La pression sanitaire est retombée dans la ville du Haut-Rhin, où les commerces s'apprêtent à rouvrir, comme partout en France.

"Nous avons un moral d'acier, on en veut encore plus. Ici tout le monde connaît des gens décédés mais la ville est prête à se battre", témoigne Jean Rottner, le maire de Mulhouse de 2010 à 2017 et président du conseil régional du Grand Est, au micro de RTL. Les commerçant sont prêts à rouvrir. La joie l'emporte sur la crainte."

L'hôpital de Mulhouse a aussi payé un lourd tribut au combat contre le Covid-19 : 290 professionnels de santé y ont été contaminés, dont 20 hospitalisations et 4 personnes passées par les services de réanimation.

À écouter également dans ce journal

Écoles - Le 11 mai est un jour de pré-rentrée pour les enseignants qui se préparent à accueillir 1,5 million d'élèves à partir de demain.



Île-de-France - Un nouveau cluster de contamination a été découvert dans un foyer de jeunes travailleurs, à Clamart. Huit cas y ont été détectés.

Asie - De nouveaux cas de Covid-19 se sont déclarés à Wuhan, en Chine, foyer de la pandémie. Face à la recrudescence de la maladie, la Corée du Sud a dû fermer ses bars et ses discothèques. Les deux pays redoutent une deuxième vague.