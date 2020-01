publié le 16/01/2020 à 07:07

Les opposants à la réforme des retraites seraient-ils à la recherche d'un nouveau souffle ? Le nombre de grévistes s'étiole, les cortèges s'affine, alors la CGT cherche de nouveaux moyens : opération port mort à Marseille. Depuis mercredi les navires ne sortent plus, un millier de passagers qui devaient embarquer pour Alger n'ont pas pu monter à bord.

Le blocage doit durer jusqu'à vendredi, "une catastrophe pour la ville", dit Jean-François Suhas, le président du Club de la Croisière Marseille Provence. "Les navires ne peuvent pas faire escale donc ils continuent leur route et font escale en Espagne ou en Italie, ou ils prolongent leur traversée en mer. Donc ils ont diverses options mais ils n'ont plus la notre, ils n'ont plus l'accès au ports Français", explique-t-il.



"C'est évidemment une catastrophe pour nous au plan industriel", poursuit-il. Le bateau qui devait partir à 12H00 vers Alger a été annulé. 450 véhicules et plus de 900 personnes étaient attendus à bord du navire, qui partira au plus tôt samedi.

À écouter également dans ce journal

Le Havre - Lors de la manifestation contre la réforme des retraites, mercredi 15 janvier, un commissaire de police a eu un doigt arraché après avoir ramassé un pétard jeté par un manifestant.

Grève RATP - Île-de-France Mobilités met en garde les usagers contre l'émergence de sites frauduleux promettant le dédommagement du pass Navigo alors que la plateforme officielle n'est pas encore active.

Economie - Fin du suspense pour le Livret A: le taux tombera dès février à son niveau plancher de 0,5%, comme prévu par sa nouvelle formule de calcul, a annoncé mercredi Bruno Le Maire.

Football - Le match n'a pas été aussi beau que dimanche (3-3), mais le Paris SG a cette fois battu Monaco (4-1) et répondu point par point aux questions du moment, mercredi en match en retard de la 15e journée de Ligue 1.