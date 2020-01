Livret A : le taux fixé à 0,5% dès le 1er février, annonce Bruno Le Maire

publié le 15/01/2020 à 19:51

Le taux du livret A passera à 0,5% dès le 1er février, a annoncé Bruno Le Maire ce mercredi 15 janvier. Actuellement fixé à 0,75%, le taux du livret A est le même depuis 2015. Il atteint désormais le niveau le plus bas de son histoire.

Ce chiffre tient compte des taux bas et de l'inflation. Il aurait été "irresponsable et incohérent" de maintenir ce taux à 0,75% par rapport à "notre politique de diversification des placements" et aux "milliers de Français qui attendent un logement social", a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances lors d'un entretien au quotidien Le Parisien.

"La nouvelle formule du taux du livret A fournira des ressources plus compétitives pour le logement social et plus en phase avec les ressources bancaires", défendait le ministre de l'Économie en octobre dernier lors d'un colloque sur l'épargne à la Caisse des dépôts.