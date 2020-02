Les infos de 6h30 - Fin de vie : la HAS favorable à la sédation profonde à domicile

publié le 10/02/2020 à 07:12

C'est un avis qui était très attendu afin que les médecins puissent, en dehors des hôpitaux, accéder à des médicaments pour permettre à leurs patients en fin de vie d'entrer dans une sédation profonde et continue. Des patients en fin de vie, à domicile, dont les douleurs ne peuvent être soulagées sont des cas assez rares mais pas exceptionnels.

Actuellement, la loi Leonetti autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès mais seuls les médecins à l'hôpital peuvent prescrire cette molécule utilisée pour les anesthésies.

Une situation que regrette le médecin généraliste Pierre-Louis Druais, qui a été confronté à cette situation à plusieurs reprises : "Imaginez un patient qui souffre de métastase osseuse ou d'un cancer de la prostate par exemple, c'est horriblement douloureux. Il est sous morphine à des doses qui font parfois frémir les pharmaciens".

Selon lui, cette méthode n'est pas suffisante pour soulager les patients : "On se rend compte que même avec ça, il continue de souffrir. Vous êtes un parent, vous en pensez quoi ? Vous vous dîtes que le médecin ne fait pas son travail et qu'il y a un problème". Les médecins généralistes doivent donc pouvoir se procurer facilement ces médicaments. La Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle que la décision d'entamer cette sédation doit être prise de manière collégiale. Reste désormais à connaître la réponse du ministère de la Santé.

À écouter également dans ce journal

