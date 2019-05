Fin de vie : pourquoi prendre ses dispositions ?

publié le 28/05/2019 à 07:00

Seuls 14% des Français ont pris des dispositions concernant leur souhait pour leur fin de vie...Et seuls 6 sur 10 connaissent le contenu de la loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie.



Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à y avoir pensé ? Comment expliquer ce défaut d’information ? Que dit la loi Leonetti ? Qu’est-ce que les directives anticipées impliquent pour soi et pour son entourage ? Que se passe-t-il si elles n'ont pas été écrites et qu'un drame survient ?



Invités

- Joseph Agostini, psychologue clinicien, auteur de Manuel pour en finir avec la mort co-écrit avec Agnès Roudy (Editions Envolume)

- Maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans le droit de la santé (Cabinet Coubris/Courtois & Associés), auteur de Le livre noir de la médecine co-écrit avec Dominique-Michel Courtois (Editions Albin Michel)

