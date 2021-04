publié le 07/04/2021 à 20:39

La fin de vie de retour à l'Assemblée nationale. Les députés français examineront jeudi 8 avril une proposition de loi "donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie", au cours de débats qui s'annoncent déjà animés. Maintenant que "la société est mûre", "il est temps" de se pencher sur la question, estime Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines et présidente de la Commission des lois. "Nous sommes l'expression de la nation, laissez-nous voter", clame-t-elle.



Selon Yaël Braun-Pivet, "lorsque 272 parlementaires sont capables de signer une tribune commune quel que soit leur parti politique pour demander un débat et un vote, et que l'on reçoit des centaines de témoignages, c'est un signe". Ce débat parlementaire devra ainsi permettre de "discuter des conditions" de ce droit à la fin de vie "et de ses garde-fous".

"Nous estimons que les lois qui sont aujourd'hui en cours dans notre pays sont insuffisantes. Elles ne couvrent pas toutes les situations et elles ne répondent pas à toutes les volontés", explique encore la députée des Yvelines, favorable à la mise en place d'une "aide active à mourir".