C'est le constat inquiétant de l'association de consommateurs CLCV. Ce vendredi 6 septembre, elle relève de grosses disparités entre les auto-écoles et selon les régions. Notamment d'importants écarts sur les prix, qui ne garantissent pas un taux de réussite plus haut. "On parle d'écarts parfois monumentaux", selon Olivier Gayraud de la CLCV.

"Il n'est pas admissible qu'il y ai encore des auto-écoles qui n'affichent pas leurs tarifs et qui n'affichent pas les tarifs qui soient complets. Le permis ce n'est pas un luxe ! Le permis c'est une nécessité pour beaucoup de gens", témoigne Olivier Gayraud de l'association Consommation Logement Cadre de vie.

"Que les gens malheureusement reculent parce qu'il ne peuvent pas se le payer, c'est une catastrophe. On pense que ça justifierait pleinement un taux de TVA réduit", ajoute-t-il. Suite à ces découvertes, la CLVC préconise d'inclure des critères qualitatifs dans l'affichage et un présentation standardisée du taux de réussite à l'examen dans leur vitrine, en plus des prix.