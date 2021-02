Les infos de 6h30 - Coronavirus : pourquoi les chiens renifleurs ne sont pas plus sollicités ?

publié le 18/02/2021 à 07:39

Contre la covid-19, tous les moyens sont bons, et pourquoi pas des chiens renifleurs. Ca existe déjà dans la lutte contre le cancer. Des chercheurs de l'École Vétérinaire de Maisons-Alfort ont eu l'idée de l'appliquer au coronavirus. Les chiens sont formés à reconnaître l'odeur de la maladie pour mieux la détecter ensuite. C'est déjà une pratique dans plusieurs pays, et ça marche très bien. En France, des expériences sont en cours dans plusieurs départements. 2.000 personnes sont testées en ce moment en Île-de-France.

Mais on avance très doucement, par manque de moyens. En Île-de-France ils ne sont que trois. À Maison Alfort, la région s'est engagée mercredi 17 février dans le projet. "La région est à fond", déclare Valérie Pécresse, la présidente de la région. "Je suis prêt à faire tout un tas de bisous à madame Pécresse si elle veut nous aider", dit le professeur Dominique Grandjean qui porte le projet.

La seconde raison : le protocole de recherche qui est très long. "La démarche administrative est longue, c'est là-dessus qu'on bute", dit encore Dominique Grandjean. Alors Christophe Degueurce, le directeur de l'École Vétérinaire de Maison Alfort attend patiemment l'expérimentation menée par l'AP-HP. Le résultat sera connu dans quinze jours ou trois semaines.

"Ce n'est pas parce que des pays mettent en place ces procédures qu'elles sont censées. Testons-le, on aurait préféré le tester plus tôt, démontrons la valeur scientifique des choses, et si c'est confirmé, développons un outil sanitaire". En attendant, c'est avec d'autres pays étrangers, l'Australie, les Émirats arabes unis, le Liban, que le professeur Dominique Grandjean poursuit ses recherches sur les pouvoirs insoupçonnés de l'odorat canin.

