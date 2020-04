publié le 16/04/2020 à 07:14

Cette période de confinement est particulièrement difficile à vivre pour certains Français selon la taille de leur logement, la présence ou non d'un jardin mais la aussi la région dans laquelle ils vivent. Au Petit-Quevilly par exemple, en Normandie, près de Rouen, les habitants sont contraints de vivre avec leurs fenêtres fermées depuis plusieurs jours à cause des très fortes odeurs liées aux opérations de nettoyage du site Lubrizol.



Pour les résidents de cette commune, c'est une véritable double peine durant ce confinement avec les fortes odeurs qui gagnent leurs logements, comme le confie Marie, qui habite à 300 mètres de l'usine Lubrizol : "C'est une catastrophe. Ça sent à la fois dehors et dans les maisons. Les travaux pour déblayer l'usine incendiée génèrent automatiquement beaucoup d'odeurs et cela occasionne des nausées et des maux de tête".

La maire de la commune Charlotte Goujon a donc, la semaine passée, alerté le préfet pour lui demander "que les travaux soient arrêtés le temps du confinement pour que les gens n'aient pas à le supporter avec ces odeurs".

En attendant, les habitants prennent leur mal en patience et certains ont même déployé une banderole sur laquelle est écrite "Confinement + Lubrizol = double peine".

À écouter également dans ce journal

Société - Constatant des dizaines de verbalisations chaque jour, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, demande à l'État de déployer l'armée dans les rues de sa commune afin de faire respecter le confinement.

Santé - De retour à Toulon après être rentré d'une mission en mer plus tôt que prévu, le Charles de Gaulle a été lourdement touché par l'épidémie de Covid-19. Parmi les quelque 1.800 marins du porte-avions, 668 ont été testés positifs et 31 sont aujourd’hui hospitalisés, dont un en réanimation.

Tendances - Pour relancer l'économie après l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a porté le plan d'urgence à un total de 110 milliards d'euros. Parmi les mesures prises par l'exécutif, on retrouve une prime exceptionnelle, défiscalisée et sans cotisations sociales, de 1.500 euros aux personnels soignants.