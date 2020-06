publié le 14/06/2020 à 06:28

Jean-Marc Ayrault a demandé ce samedi 13 juin de rebaptiser une salle Colbert à l’Assemblée nationale ainsi qu’un bâtiment de Bercy portant le nom du ministre à l’initiative en 1685 du Code noir, l’ancien Premier ministre s’attirant les foudres de la majorité.

"Je crois qu'il faut des actes symboliques. Il ne s'agit pas comme certains le proposent qu'on éradique toutes les statues de telle ou telle personnalité qui ont eu un rôle controversé mais il s'agit de poser les actes. On a parlé du Colbertisme mais on ne m'a jamais appris que Colbert était à l'origine du Code noir, qu'il qualifiait les esclaves de biens-meubles dont on pouvait se séparer comme on voulait et sur lesquels on avait tout pouvoir. C'est le début du racisme anti-noir et le début de notre Histoire donc pourquoi en ignorer une partie ? Je suis frappé par le mouvement qui s'est développé, n'ayons pas peur de ce mouvement qui peut être porteur de valeurs et d'espoir", déclare l'ancien Premier ministre au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Manifestation - Au lendemain des manifestations des policiers, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues, samedi 13 juin, un peu partout en France, pour dénoncer le racisme et les violences policières.

Déconfinement - Dimanche à 20h, le président va exposer ses projets de redémarrage du quinquennat, moins de deux ans avant l’échéance présidentielle.



Économie - Sous la pression du gouvernement, la direction du constructeur automobile a annoncé ce samedi 13 juin qu'elle allait embaucher majoritairement des intérimaires sur son site d'Hordain.