publié le 30/01/2018 à 07:04

Selon les derniers chiffres de la fondation Abbé-Pierre, quatre millions de personnes en France sont mal logées, voire sans logement. L'association pointe surtout une hausse inquiétante, celle des logements sur-occupés et des logements trop petits pour accueillir des familles entières. C'est le cas d'Agathe, qui vit avec sa fille et ses 5 petits enfants dans 50 mètres carrés. "On n'a pas de place, les vêtements sèchent sur la porte de la cuisine", raconte-t-elle à RTL.



"On vit les uns sur les autres, les enfants ne peuvent pas s'amuser. Quand il fait beau, on va au parc, mais l'hiver on est confiné, regrette Agathe. Tout ça engendre du stress, ce n'est pas possible, je veux que les enfants puissent dormir dans une chambre, que la vie change un peu." Elle a fait une demande de logement social il y a 9 ans, toujours sans réponse.

Logements sur-occupés : "On vit les uns sur les autres", témoigne Agathe

- Les personnels des Ehpad sont en grève ce mardi 30 janvier. Comme leurs collègues dans les hôpitaux, ils dénoncent leurs conditions de travail et les conséquences sur les patients.

- Jonathann Daval, le mari d'Alexia, la joggeuse retrouvée morte en octobre dernier en Haute-Saône, a été interpellé et placé en garde à vue ce lundi 29 janvier. Pour la première fois, son avocat a reconnu une défense parfois incohérente.



- Le procès de Jawad Bendaoud se poursuit ce mardi au tribunal correctionnel de Paris. La journée sera consacrée aux auditions des parties civiles. L'accusé continue de clamer son innocence. "Je devais toucher 150 euros. Mais même avec trois zéros, pour 150.000, je n'aurais pas hébergé des terroristes", a-t-il lancé.



- La France a connu en décembre-janvier un record de pluie depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie de Météo-France. Quelque 282,5 mm d'eau étaient, au 29 janvier, tombés sur ces deux mois, en cumul moyen sur le pays, battant un record de décembre 1981-janvier 1982.



- L'aciérie Ascoval, dans le Nord, va être reprise par un groupe allemand, alors qu'Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'Économie, avait promis de la sauver. "C'est une honte, il montre avec son silence qu'il ne tient pas ses promesses", lance un salarié désabusé.